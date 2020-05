VdF-Boss Zirngast kritisiert Gesundheitsminister Anschober

Gernot Zirngast, Vorsitzender der "Vereinigung der Fußballer" (VdF), hat deutliche Kritik an Gesundheitsminister Rudolf Anschober geübt. Dessen Aussagen, wonach es keine Privilegien für Fußball-Profis geben könne und dass die Situation bezüglich eines Bundesliga-Neustarts "ein bisschen entspannter vom Zeitdruck her" als in Deutschland sei, stießen dem Gewerkschafter sauer auf.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Zirngast sieht in Fußballern Vorläufer