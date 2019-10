Velimirovic unterschrieb bei Rapid Profi-Vertrag bis 2022

Der 18-jährige Dalibor Velimirovic hat bei Rapid am Donnerstag seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekanntgab, läuft der Kontrakt des Defensivspielers bis Sommer 2022. "Wenn er so spielt wie in den letzten Wochen, hat er gute Chancen, Stammspieler zu werden", sagte Trainer Dietmar Kühbauer über den ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler.

SN/APA/HANS PUNZ Velimirovic ist selbst überrascht