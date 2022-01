Verdacht auf Ellenbogenbruch bei Ried-Stürmer Chabbi

Der mit sechs Saisontoren erfolgreichste Ried-Stürmer Seifedin Chabbi droht länger auszufallen. Der Angreifer musste im Testspiel gegen Vorwärts Steyr am Samstag kurz vor Schluss verletzt vom Platz. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, besteht der Verdacht auf Ellenbogenbruch. Chabbi werde sich am Montag noch einer genaueren Untersuchung unterziehen.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Chabbi droht längere Zwangspause