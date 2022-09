Verdacht bestätigt - Erneuter Kreuzbandriss bei El Sheiwi

Austria-Verteidiger Ziad El Sheiwi hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Wiener bestätigten am Montag die befürchtete Diagnose. Der 18-Jährige werde am Dienstag in Innsbruck operiert, so der Fußball-Bundesligist. El Sheiwi hatte sich am Sonntag bei seinem Liga-Comeback in Hartberg am linken Knie verletzt. Im Dezember 2021 hatte er sich rechts das Kreuzband gerissen und war seither ausgefallen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA El Sheiwi bei seinem vorerst letzten Einsatz für lange Zeit