Vereinsloser Anel Hadzic wechselt zu Wacker Innsbruck

Der ehemalige österreichische Nachwuchs-Auswahlakteur und bosnische Ex-Teamspieler Anel Hadzic (31) hat nach mehreren Monaten ohne Verein bei Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck einen Vertrag bis Saisonende inklusive Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet. Das gaben die Tiroler am Samstag bekannt.

Der WM-Teilnehmer von 2014 kickte bis zum Sommer bei Fehervar in Ungarn, davor war er für Videoton bzw. Eskisehirspor (TUR) aktiv. In Österreich spielte der defensive Mittelfeldmann für Ried (Cupsieg 2011) und Sturm Graz (bis 2016). "Anel hat mit über 200 Spielen in der österreichischen Bundesliga und den Einsätzen in der bosnischen Nationalmannschaft (14, Anm.) bereits eine ganze Menge Erfahrungen sammeln können. Mit dieser Erfahrung soll er eine Führungsrolle im Team einnehmen und speziell unseren jungen Spielern helfen", wurde Wacker-Sportdirektor Alfred Hörtnagl zitiert.

Quelle: APA