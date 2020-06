Verfahren gegen Sturm-Coach El Maestro eingestellt

Die Fußball-Bundesliga hat das Verfahren gegen Sturm-Graz-Trainer Nestor El Maestro eingestellt. Das gab die Liga am Montag in einer Aussendung bekannt. Sie hatte gegen den 37-Jährigen wegen des Verdachts ermittelt, er habe am 14. Juni beim Spiel in Hartberg gegen seine zu diesem Zeitpunkt aufrechte Funktionssperre verstoßen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Es konnte kein Verstoß festgestellt werden