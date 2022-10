Verletztem Austria-Stürmer Huskovic geht es "viel besser"

Austria-Stürmer Muharem Huskovic hat sich am Mittwoch erstmals nach seinem schweren Autounfall zu Wort gemeldet. "Liebe Austria-Familie, danke für die ganzen Genesungswünsche, ich bin mittlerweile schon auf der normalen Station, mir geht es schon viel besser", verlautete der 19-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler in einem Video in den sozialen Medien des Fußball-Bundesligisten. Huskovic erlitt einen Riss des hinteren Kreuzbandes, eine Gehirnerschütterung und eine Milzruptur.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Huskovic meldete sich aus dem Krankenhaus