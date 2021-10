Verletzter Junuzovic baut auf Münchner Fußspezialist

Den gegenwärtigen Erfolgslauf seines Clubs sieht Zlatko Junuzovic nur in der Rolle des Zuschauers. Eine hartnäckige Fersenprellung setzt den Spielgestalter von Red Bull Salzburg seit Mitte September außer Gefecht. Ab Freitag weilte er bei einem Fußspezialisten in München. "Ich hoffe, dass ich dort eine Prognose kriege. Es ist leider überhaupt nicht besser geworden, vor allem das Laufen - was ja nicht unwichtig wäre", sagte Junuzovic bei der Sporthilfe-Gala am Donnerstag.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Zlatko Junuzovic bekam den "Niki" von Andreas Goldberger überreicht