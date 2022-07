Verletzungen überschatteten 1:2-Niederlagen von Red Bull Salzburg

Salzburg verlor am Samstag beide Testspiele. Junior Adamu und Samson Tijani mussten gegen Feyenoord Rotterdam verletzt vom Platz.

Das Testspieldoppel gegen Antwerpen und Feyenoord Rotterdam ist für Red Bull Salzburg ganz und gar nicht nach Wunsch verlaufen. Noch schmerzhafter als die beiden 1:2-Niederlagen nach 1:0-Führung waren aber die Ausfälle von Junior Adamu und Samson Tijani im zweiten Match. Während Adamu das Spielfeld zumindest selbstständig verlassen konnte, musste Tijani mit der Trage vom Platz gebracht werden. Bei ihm wird eine schwerere Verletzung befürchtet.

Mantl verhinderte höherer Niederlage

Im ersten Match gegen Antwerpen waren die Bullen lange das klar bessere Team und kontrollierten das Spiel. Ein früher Treffer von Fernando nach Pass von Sekou Koita wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Sein zweites Tor nach Vorlage von Noah Okafor zählte dann jedoch. Kurz vor der Pause konnte Salzburg-Keeper Nico Mantl den Ausgleich noch mit zwei Glanztaten verhindern. Nach dem Seitenwechsel gelang Miyoshi dann aber das 1:1. Die Salzburger fanden hingegen nicht mehr so gut ins Spiel. Fast folgerichtig brachte Benson die Belgier aus einem schnellen Konter mit 2:1 in Führung. Weitere Gegentreffer verhinderte der starke Mantl im Bullen-Kasten.

Okafor ortet Steigerungspotenzial

"Wir haben gut angefangen, die erste Halbzeit war ordentlich, die zweite nicht so - da haben wir gewiss Steigerungspotenzial", gestand Okafor. "Es waren natürlich intensive Wochen, nach denen es heute noch mal galt, alle Körner zu sammeln. Wir werden die kommende Woche gut trainieren und wieder ans Toplevel kommen, davon bin ich überzeugt."

Böser Zusammenprall

Auch in der zweiten Partie gegen Feyenoord Rotterdam dominierte Salzburg anfangs. Diesmal zählte jedoch der schnelle Führungstreffer durch Kameri, der nach einem gewonnenen Zweikampf mit ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner aus spitzem Winkel einschoss. Nach einer halben Stunde musste dann Junior Adamu nach einem Zusammenstoß vom Platz. Rotterdam gelang kurz vor der Pause durch Jahanbakhsh der Ausgleich und bestritt Hälfte zwei mit elf frischen Spielern. Der 18-jährige Benita nutzte seine Chance zur 2:1-Führung für die Niederländer. Ein weiterer unglücklicher Zusammenprall im Mittelfeld sorgte dann für noch bestürztere Gesichter im Salzburger Lager. Samson Tijani wurde schwer am Fuß getroffen und musste nach längerer Behandlungspause vom Feld transportiert werden. Die Bullen spielten in Unterzahl weiter und hielten zumindest das angesichts der Verletzung von Tijani eigentlich nebensächliche Ergebnis.

"Kräfte waren hinten raus nicht mehr da"

"Über allem steht, dass wir ihm gute Besserung wünschen. Es sieht leider nach einer schwereren Verletzung aus. Das ist so eine Hiobsbotschaft, die wir gar nicht brauchen können", betonte auch Trainer Matthias Jaissle. "Schon in der ersten Partie war deutlich, dass hinten raus die Kräfte nicht mehr da waren. Das war uns aber auch bewusst. Im zweiten Spiel haben wir es mit einer jungen Truppe gegen einen starken Gegner in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Die Verletzung hat dann die komplette zweite Halbzeit überschattet. Heute stand vor allem die Ausbelastung im Vordergrund. Wir verschließen aber natürlich nicht die Augen vor den Dingen, die wir noch besser machen müssen." Andreas Ulmer, der nur gegen Rotterdam auf dem Feld stand, meinte: "Natürlich hätten wir die Partie gerne gewonnen. In der zweiten Hälfte haben wir aber nicht mehr die nötige Intensität auf den Platz bringen können.

Red Bull Salzburg - Royal Antwerpen 1:2 (1:0). 2x35 Minuten. Tore: Fernando (22.); Miyoshi (46.), Benson (53.). Salzburg spielte mit: Mantl; Dedic, Baidoo, Bernardo, Wöber; Seiwald, Capaldo, Sucic, Koita (48. Bernede); Fernando, Okafor.

Red Bull Salzburg − Feyenoord Rotterdam 1:2 (1:1). 2x45 Minuten. Tore Kameri (5.); Jahanbakhsh (34.), Benita (56.). Salzburg spielte mit: Köhn; Van der Brempt, Solet, Pavlovic, Ulmer; Diambou, Diarra, Kjaergaard, Kameri (46. Tijani); Sesko (65. Vallci), Adamu (32. Simic).