Vertrag von Krizman bei SCR Altach aufgelöst

Fußball-Bundesligist SCR Altach und Sandi Krizman haben sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Das gaben die Vorarlberger am Freitag bekannt. Der 33-jährige Kroate absolvierte in der vergangenen Saison 17 Partien für Altach, in dieser Spielzeit brachte er es auch aufgrund von Verletzungen nur auf einen Einsatz im Juniors Team des Ländle-Clubs.