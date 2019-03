Verwaltungsgericht Wien bestätigte Strafe gegen Hofmann

Das Landesverwaltungsgericht Wien hat am Dienstag eine Verwaltungsstrafe nach dem Pyrotechnikgesetz in der Höhe von 500 Euro gegen Rapids Club-Legende Steffen Hofmann bestätigt. Der Deutsche hatte am 22. Juli 2018 bei seinem Abschiedsspiel im Allianz-Stadion vor der Fankurve eine bengalische Fackel entzündet.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Hofmann hatte eine bengalische Fackel entzündet