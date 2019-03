Veton Berisha wechselte von Rapid zu Brann Bergen

Der Norweger Veton Berisha ist mit sofortiger Wirkung von Rapid in seine Heimat zu Brann Bergen gewechselt. Das gaben die Hütteldorfer am Samstag kurz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die Admira bekannt. Der 24-jährige Offensivspieler war im August 2017 vom deutschen Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth verpflichtet worden und brachte es für die Wiener in 58 Bewerbspartien auf neun Tore.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK Berisha erzielte neun Tore für Rapid