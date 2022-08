Video: 6:0-Sieg für effektive Salzburger bei Aufsteiger Lustenau

Salzburg hat im ersten Fußball-Bundesliga-Duell mit Austria Lustenau in der Red-Bull-Ära am Samstag einen Kantersieg gefeiert. Der Serienmeister kam im Spiel Dritter gegen Zweiter auswärts im ausverkauften Reichshofstadion vor 4.478 Zuschauern zu einem 6:0-(2:0)-Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle fügte damit dem gut in die Saison gestarteten Aufsteiger, der viel Lehrgeld zahlte, in der sechsten Runde die zweite Niederlage zu.

