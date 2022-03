Video: Admira schafft mit 2:0 gegen Ried Traumstart in Qualigruppe

Der FC Admira hat sich über einen erfolgreichen Start in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga freuen dürfen. Die Niederösterreicher setzten sich am Samstag im ersten von zehn Spielen gegen die SV Ried hochverdient mit 2:0 (1:0) durch, rückten in der Tabelle vom vorletzten auf den zweiten Rang nach vor und bis auf einen Punkt an den Tabellenführer aus dem Innviertel heran. Matchwinner war Roman Kerschbaum mit einem Elfmeter-Doppelpack (11., 71.).

