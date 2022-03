Der TSV Hartberg hat beim Debüt seines neuen Trainers Klaus Schmidt ein 0:0 beim SCR Altach erreicht. Durch die Nullnummer am Samstag zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga schrieb das Schlusslicht aus Vorarlberg nach zehn Niederlagen in Folge wieder an, liegt aber schon vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

