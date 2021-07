Video: Austria, Sturm und WSG im Cup weiter - Altach draußen

Die Wiener Austria hat sich beim Cheftrainer-Debüt von Manfred Schmid keine Blöße gegeben. Der Fußball-Bundesligist setzte sich Samstagmittag bei Regionalligist Spittal an der Drau mit 4:0 durch, schaffte damit den Aufstieg in die zweite ÖFB-Cuprunde. Sturm Graz feierte beim ATSV Stadl-Paura aus der Regionalliga Mitte ein 9:0-Schützenfest. Während die WSG Tirol in Leobendorf 3:0 gewann, muss Altach nach einer 1:2-Niederlage in Kalsdorf frühzeitig die Cup-Segel streichen.

Dieses Video liegt auf YouTube