Video: Dramatisches Ende: Rapid und Lustenau trennen sich 3:3

Drei Tage nach dem Befreiungsschlag hat Rapid in Lustenau keinen Sieg nachgelegt. Nach dem verrückten Finish gegen den Aufsteiger bejubelte Grün-Weiß am Samstag das 3:3 aber fast wie einen Sieg: Bernhard Zimmermann setzte in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt, nachdem Lustenau nach einem in der 96. Minute von Bryan Teixeira verwandelten Elfmeter schon wie der Sieger ausgesehen hatte. Guido Burgstaller hatte erst in der 92. Minute zum 2:2 getroffen.

Dieses Video liegt auf YouTube