Video: Hartberg feiert gegen die Austria den ersten Saisonsieg

TSV Hartberg hat dank Dario Tadic den ersten Saisonsieg gefeiert und damit auch das Tabellenende in der Fußball-Bundesliga verlassen. Der 30-jährige Torjäger schoss die Steirer am Samstag mit einem Abstauber (10.) und einem herrlichen Freistoß (47.) zu einem 2:1 (1:1)-Heimsieg über die Wiener Austria. Benedikt Pichler hatte per Kopf zum 1:1-Gleichstand getroffen (34.).

