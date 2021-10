Video: Nervenaufreibende Champions-League-Generalprobe für Salzburg

Für Tabellenführer Red Bull Salzburg ist das Gastspiel am Samstag in Ried in der Fußball-Bundesliga mühevoller gewesen als erwartet. Der hohe Favorit wurde im Innviertel stark gefordert und kam gegen tapfer kämpfende Rieder nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem vergebenen Salzburger Elfmeter, späten Treffern zur "Bullen"-Führung und dem Rieder Last-Minute-Ausgleich bekamen die Fans in der Josko-Arena eine nervenaufreibende Partie geboten.

