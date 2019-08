Was sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet hat, wurde am Dienstag offiziell: Fußballmeister Red Bull Salzburg gab am frühen Nachmittag die Verpflichtung von Innenverteidiger Maximilian Wöber bekannt.

Das lange Warten auf den ersten Königstransfer in diesem Sommer ist vorbei. Maximilian Wöber, der zuletzt beim spanischen Erstligisten FC Sevilla unter Vertrag stand, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Mozartstadt. Der 21-jährige Innenverteidiger unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag und wird die Rückennummer 39 tragen. Die Ablösesumme beträgt laut spanischen Medienberichten bis zu zwölf Millionen Euro. Wöber wäre damit der mit Abstand teuerste Neuzugang in der österreichischen Bundesliga-Geschichte. "Wir sind überzeugt, dass Maximilian Wöber unser Team noch besser machen kann. Er ist ein Linksfuß und taktisch sehr clever, wodurch unser Spiel noch variabler wird. Zudem verfügt er trotz seines jungen Alters bereits über viel internationale Erfahrung, hat bei Ajax auch schon erfolgreich Champions League-Luft geschnuppert", sagt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "Auf uns warten intensive Monate mit sehr vielen wichtigen Spielen für den Verein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns mit unserem qualitativ hochwertigen Kader diesen großen Herausforderungen stellen können." Wöber entwickelte sich bei Rapid Wien zum Bundesliga-Spieler und wechselte im August 2017 von Hütteldorf zu Ajax Amsterdam. Nach zwei Jahren beim niederländischen Traditionsverein schloss sich der Innenverteidiger dem FC Sevilla an. Nach nur einem halben Jahr in Spanien folgte nun der Wechsel nach Salzburg. "Es ist schön, dass ich nach Österreich heimkomme und wieder einen fixen Lebensmittelpunkt habe. Der FC Red Bull Salzburg ist ein top geführter Klub, egal, wo man hinschaut, sind Profis am Werk. Und das Erreichen der Champions League ist vor allem für junge Spieler ein tolles Sprungbrett, da möchte ich unbedingt aufzeigen", sagt Wöber und ergänzt: "Ich habe meine besten Partien ja in diesem Bewerb gespielt, ich hoffe, dass mir das hier auch gelingt. Dieser Wechsel ist für meine sportliche Entwicklung der beste Schritt, und ich freue mich auf die kommenden Monate." Wöber steigt bereits am Dienstag ins Bullen-Training ein. Quelle: SN