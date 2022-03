Video: Salzburg bezwingt WAC in Bundesliga völlig souverän 4:1

Salzburg hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Folge in der Fußball-Bundesliga gemacht. Die Truppe von Coach Matthias Jaissle setzte sich am Sonntag beim WAC in der 2. Runde der Meistergruppe mit 4:1 durch und hielt den Riesenvorsprung auf die Konkurrenz. Im Gegensatz zum Cup-Halbfinale am Mittwoch, das erst im Elferschießen zugunsten Salzburgs entschieden worden war, waren die fünftplatzierten Wolfsberger diesmal chancenlos.

Dieses Video liegt auf YouTube