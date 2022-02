Video: WAC springt mit glücklichem Sieg gegen Ried auf Rang zwei

Der WAC ist am Samstag auch im neunten Fußball-Bundesliga-Spiel in Folge gegen die SV Ried ungeschlagen geblieben. Die Wolfsberger besiegten die Innviertler mit 2:1 (1:1) und stehen nach der 19. Runde schon fix in der Meistergruppe. Ein unglückliches Eigentor von Rieds Matthias Gragger (10.) konnte Ante Bajic (39.) vor der Pause ausgleichen. Tai Baribo sorgte kurz nach Wiederanpfiff nach schwerem Fehler der Rieder für den Siegestreffer (47.), der Tabellenrang zwei einbrachte.

Dieses Video liegt auf YouTube