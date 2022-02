Video: WSG trotzt Sturm 2:2 ab, Doppelpack für Neuzugang Höjlund

Die WSG Tirol hat am Samstag zum Frühjahrsauftakt der Fußball-Bundesliga Sturm Graz ein Unentschieden abgerungen. Die Wattener kamen in Innsbruck gegen die Steirer zum einem 2:2. Auch ein Doppelpack von Sturms Neuzugang Rasmus Höjlund (38., 74.) reichte den Grazern nicht für drei Zähler, sie verpassten damit zum zehnten Mal in Folge einen Sieg zum Frühjahrsauftakt. Raffael Behounek (5.) hatte die WSG in Führung gebracht, Stefan Skrbo (81.) sicherte den Tirolern das Remis.

