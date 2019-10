Videoschiedsrichter ab 2021 auch in Österreichs Bundesliga im Einsatz

In der österreichischen Fußballbundesliga wird mit dem Finaldurchgang im März 2021 der Videoschiedsrichter zum Einsatz kommen. Das gaben Bundesliga und ÖFB am Donnerstag in Wien bekannt.

Der Aufwand, der dafür zu betrieben wird, sei "gewaltig", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner. In Zahlen: Allein die Einführung wird seitens des ÖFB mit einer Million Euro beziffert. Der laufende Betrieb pro Jahr beträgt 1,5 Millionen Euro. In den ersten fünf Jahren sind dies demnach 8,5 Millionen Euro. Nicht nur der finanzielle Aufwand steigt: Personell müssen pro Spiel zwei zusätzliche Schiedsrichter eingesetzt werden. Dazu kommt technisches Personal. Pro Match sind mindestens vier Kameras erforderlich, um Spielszenen aus mehreren Perspektiven erfassen zu können. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer sagte: "Das Spiel wird dadurch gerechter." Die in Österreich tätigen Bundesliga-Referees werden nun auf die neue Technologie eingeschult. "Es ist ein wichtiger Schritt, um im internationalen Kontext auf der Höhe zu sein", erklärte ÖFB-Präsident Windtner. 2017/18 waren Deutschland und Italien die ersten der Top-Ligen, die auf das VAR setzten. Inzwischen haben Spanien, Frankreich und zu Beginn der aktuellen Saison England nachgezogen. Auch in Österreichs Nachbarland Schweiz kommt das System seit Sommer 2019 zum Einsatz. Auch bei der WM-Endrunde in Russland war VAR 2018 in strittigen Situationen von den Schiedsrichtern zu Rate gezogen worden. Quelle: SN