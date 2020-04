Der Infektiologe Richard Greil vom Salzburger Universitätsklinikum erklärte im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten", wann Großveranstaltungen mit Zuschauern wieder möglich sind.

Seit dieser Woche stehen die zwölf österreichischen Fußball-Bundesligisten und der Cupfinalist Austria Lustenau (2. Liga) wieder im Rasentraining. Den Anfang machte am Montag Tabellenführer LASK, Red Bull Salzburg zog am Dienstag nach. In Kleingruppen und mit strengen Sicherheitsmaßnahmen werden die ...