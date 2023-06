Vom LASK bis zum FC Liefering: Knalleffekt auf der Trainerbank

Der LASK trennte sich völlig überraschend von Didi Kühbauer. Nachfolger wird ein Fußballlehrer aus der Red-Bull-Schule.

Während bei Fußballmeister Red Bull Salzburg die Zeichen auf einen Verbleib von Cheftrainer Matthias Jaissle stehen, stellt sich Bundesliga-Rivale LASK auf dieser Position völlig neu auf. Die Linzer und Dietmar "Didi" Kühbauer gehen nach nur 13 gemeinsamen Monaten getrennte Wege. Das gab der Dritte der abgelaufenen Meisterschaft am Dienstag bekannt. Grund für diesen Schritt seien Meinungsverschiedenheiten bei der Kaderplanung für die kommende Saison gewesen, hieß es in einer Stellungnahme des LASK.

Kühbauers Nachfolger wird ein Fußballlehrer aus der Red-Bull-Schule. Thomas Sageder, bisher Assistenzcoach beim Salzburger Kooperationsclub FC Liefering in der 2. Liga, übernimmt den LASK mit dem Trainingsstart am 23. Juni als Cheftrainer. Von 2019 bis 2021 war der 39-Jährige zudem als Co-Trainer von Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg in Deutschland tätig.

Für den FC Liefering schließt sich damit eine Option für die Neubesetzung des eigenen Cheftrainerpostens. Denn wie am Dienstag bekannt wurde, trennt sich auch das Red-Bull-Talenteteam von Coach Fabio Ingolitsch. Der ursprünglich bis 2024 laufende Vertrag werde nicht weiter fortgesetzt, schrieb der FC Liefering in einer Aussendung, in der von einer einvernehmlichen Lösung gesprochen wurde. Der Trainertausch sei "das Ergebnis einer umfassenden, tief greifenden und offenen Saisonanalyse, die Club und Trainer in den letzten Tagen durchgeführt haben". Tatsache ist, dass Rang neun für den lange Zeit abstiegsgefährdeten FC Liefering schlicht und einfach nicht den hohen Ansprüchen genügt. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bestätigte in einem SN-Interview: "Dass wir Meister wurden und der FC Liefering nicht abgestiegen ist, waren beides sehr wichtige Ereignisse in diesem Fußballjahr. Dass unser Kooperationspartner auf Sicht gesehen in der 2. Liga bleibt, ist für Red Bull Salzburg und die Entwicklung von Spielern entscheidend. Ein Abstieg wäre ein Szenario gewesen, das uns richtig wehgetan hätte." Ein Nachfolger für Ingolitsch steht noch nicht fest.

Zumindest beim Bundesligameister ist nicht von einem Trainerwechsel auszugehen, wie Freund in der Sky-Sendung "Talk und Tore" konstatierte: "Das ist seine erste Profitrainerstation. Matthias (Jaissle) hat sehr jung gestartet, mit 33 Jahren. Er hat noch genügend Zeit, nächste Schritte zu machen. Darum ist das eine Situation, die sehr relaxt gesehen werden kann. Er ist hier sehr gut aufgehoben."