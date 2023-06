Von 3:0 auf 3:4: FC Bergheim verpasst Sprung auf Platz sieben

Die Fußballerinnen des FC Bergheim gaben zum Abschluss der Bundesligasaison bei Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz eine klare Führung noch aus der Hand.

USA-Heimkehrerin Emelie Kobler half so wie im Vorjahr im Finish bei Bergheim aus und traf in Linz in der 10. Minute zur Führung. Sara Schaible per Elfmeter (24.) und Christina Gierzinger (34.) erhöhten auf 3:0, ehe mit dem ersten Linzer Tor noch vor Seitenwechsel die Partie kippte. Nach gut einer Stunde stand es 4:3 für Kleinmünchen, das war auch der Endstand.

Mit einem Sieg hätte das Stojanovic-Team noch an Kleinmünchen vorbeiziehen und mit Platz sieben abschließen können. Dennoch bilanziert Bergheim nach einem starken Frühjahr zufrieden.