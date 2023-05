Vor Duell mit Red Bull Salzburg: LASK spielt den Meistermacher

Sowohl Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg als auch Verfolger Sturm Graz müssen noch gegen den Dritten LASK ran. Das Bullen-Gastspiel am Sonntag birgt zusätzliche Brisanz.

Mit acht Punkten Rückstand auf Red Bull Salzburg und fünf auf Sturm Graz ist der LASK aus dem Titelrennen der Fußball-Bundesliga - und dennoch mischen die Athletiker aus Linz in der Meisterschaftsentscheidung kräftig mit. Der Tabellendritte ist im Zweikampf zwischen Salzburg und Sturm das Zünglein an der Waage und am Ende wohl auch der Meistermacher.

So gastieren die Bullen am Sonntag (14.30 Uhr) in der neuen Raiffeisen-Arena in Linz. Im Vorfeld von einem Salzburger Pflichtsieg zu sprechen wäre ...