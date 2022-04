Vor Rapid-Doppel: Sturm Graz winkt Titel "Best of the Rest"

Der SK Sturm schickt sich an, den Titel "Best of the Rest" nach Graz zu holen. Der 1:0-Heimsieg gegen die heuer zuvor ungeschlagene Austria bescherte den Steirern einen guten Polster auf die Verfolger aus Wien. Der Vizemeistertitel und damit verbunden der Startplatz in der Qualifikation zur Champions League liegt für Sturm auf dem Serviertablett. In den kommenden beiden Runden könnten in der Bundesliga im Rennen ganz vorne Entscheidungen fallen.

SN/APA/RICHARD PURGSTALLER/RICHARD Kiteishvili fand die Lücke in Austria-Bollwerk