Vorerst keine Volksbefragung zu LASK-Stadion in Linz

In Linz wird es vorerst keine Volksbefragung über das geplante LASK-Stadion am Pichlingersee geben: SPÖ, ÖVP und FPÖ haben im zuständigen Ausschuss am Donnerstag einen entsprechenden Antrag abgelehnt, berichtete Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Er ist der Ansicht, dass nicht der Gemeinderat, sondern Bürgerinitiativen eine Volksbefragung initiieren sollten. Dafür wären 6.100 Unterschriften nötig.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Der LASK will ein neues Stadion