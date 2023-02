Vorstand von Red Bull Salzburg bestätigt

Der Vorstand von Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist am Mittwoch bei einer Ordentlichen Mitgliederversammlung in der Red Bull Arena für weitere vier Jahre einstimmig bestätigt worden. Dem Führungsgremium gehören der Vorstandsvorsitzende Harald Lürzer, dessen Stellvertreter Herbert Resch sowie Franz Rauch an, wie die "Bullen" am Donnerstag vermeldeten.