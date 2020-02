Aleksandar Vucenovic verlässt den SKN St. Pölten und wechselt in die höchste slowakische Liga zu SKF Sered. Das gab der niederösterreichische Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige brachte es für den SKN auf 18 Einsätze in der Profi-Mannschaft und erzielte dabei zwei Tore.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Vucenovic brachte es für den SKN auf 18 Einsätze