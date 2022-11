WAC beendet Niederlagen-Serie dank 1:0-Erfolg bei Austria

Der WAC hat am Sonntag die fünf Spiele andauernde Niederlagen-Serie noch vor der Winterpause beendet. Die Kärntner feierten in der 16. Runde der Fußball-Bundesliga einen 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg bei der Wiener Austria. Das Goldtor in dem großteils ausgeglichenen Spiel gelang Thierno Ballo (82.). Dank des Erfolges rückten die Kärntner in der Tabelle bis auf drei Punkte an die Veilchen heran und überwintern auf Rang neun. Die Austria startet von Platz sieben ins Frühjahr.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Der WAC erkämpfte sich einen 1:0 Auswärtserfolg in Wien