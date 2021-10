WAC bleibt Nummer 1 in Kärnten: 3. Sieg in Folge "tut gut"

Nach durchwachsenem Start kommt der WAC in der Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt. Zu Beginn der Rückrunde des Grunddurchganges untermauerten die Wolfsberger am Samstag mit einem Heim-2:1 gegen Austria Klagenfurt ihre Nummer-Eins-Rolle in Kärnten sowie das Standing als drittstärkstes Team in der Liga. Die Truppe von Chefcoach Robin Dutt liegt so weit vorne, da zum ersten Mal seit Herbst 2019 drei Siege in der Meisterschaft in Folge eingefahren werden konnten.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Liendl und Röcher drückten der Partie den Stempel auf