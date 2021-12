WAC-Coach Dutt hält nicht viel von Favoritenrolle gegen SCRA

Laut Papierform ist die Ausgangsposition vor dem Fußball-Bundesliga-Duell am Sonntag in der Lavanttal-Arena zwischen dem WAC und dem SCR Altach klar. Auf der einen Seite steht der Tabellendritte, der sieben seiner jüngsten acht Pflichtspiele gewonnen hat, auf der anderen Seite das Schlusslicht, das zuletzt vier Niederlagen in Folge ohne ein einziges erzieltes Tor kassiert hat.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA WAC-Coach Dutt hofft auf Fortsetzung des Erfolgslaufs