WAC-Coach Ilzer freut sich auf "Endspiel" gegen Sturm

Die zweite Europacupteilnahme nach 2015 hat der WAC bereits in der Tasche. Mit einem Heimsieg am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Sturm Graz wäre aber sogar Platz drei und damit die Gruppenphase der Europa League gesichert - ein absoluter Höhepunkt in der Clubgeschichte also. Gefahr droht den Kärntnern nur noch von der Austria, die einen Punkt dahinter lauert und beim LASK gastiert.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER Selbst ein Remis würde WAC-Trainer Ilzer reichen