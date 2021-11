WAC-Erfolgslauf hält gegen Rapid an - Nach 4:1 Liga-Zweiter

Der WAC ist aktuell nicht zu stoppen. Die Kärntner setzten sich am Sonntag in der Lavanttal-Arena gegen Rapid mit 4:1 durch und feierten damit den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Damit gelang der Truppe von Coach Robin Dutt in der Fußball-Bundesliga der Sprung auf Rang zwei - 14 Zähler hinter dem klaren Leader Salzburg. Die Wiener kassierten nach dem 1:3 in Zagreb in der Europa League am Donnerstag den nächsten Rückschlag und sind nach 14 Partien nur noch Siebenter.

Die Kärntner kamen aus dem Feiern gar nicht heraus