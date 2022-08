WAC feiert bei 3:1 in Tirol ersten Saisonsieg

Der Wolfsberger AC hat am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert und damit die Rote Laterne an Altach abgegeben. Die Mannschaft von Robin Dutt gewann bei der WSG Tirol mit 3:1 (1:1) und konnte sich damit auch für die 0:4-Niederlage am Donnerstag gegen Molde rehabilitieren.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Robin Dutt feiert mit seinen Wolfsbergern den ersten Saisonsieg