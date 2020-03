WAC festigte mit 4:0-Sieg in St. Pölten Platz vier

Der SKN St. Pölten ist für den WAC weiter ein Punktelieferant in der Fußball-Bundesliga. Die Wolfsberger gewannen am Sonntag in St. Pölten mit 4:0 (1:0) und entschieden das fünfte Duell mit dem SKN hintereinander für sich. Während der WAC damit zumindest Rang vier nach dem Grunddurchgang sicher hat, rutschten die im Frühjahr noch sieglosen Niederösterreicher auf den letzten Platz ab.

SN/APA/HANS PUNZ Wolfsbeger zu guter Letzt abgeklärter