WAC gegen Innsbruck als Schlager der zweiten Tabellenhälfte

In der siebenten Runde der Fußball-Bundesliga treffen am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Wolfsberger AC und Wacker Innsbruck die aktuell beiden besten Teams der unteren Tabellenhälfte aufeinander. Der WAC könnte mit einem Sieg in obere Regionen vorstoßen, Innsbruck würde die Kärntner bei einem Erfolg dagegen überholen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Für beide Teams geht es um den Aufstieg in die obere Tabellenhälfte