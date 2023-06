WAC ging ambitioniert in Vorbereitung, Klagenfurt ohne Neue

Mit dem WAC und Austria Klagenfurt haben am Montag auch die beiden Kärntner Vertreter der Fußball-Bundesliga die Sommer-Vorbereitung aufgenommen. Während bei den Klagenfurtern vor allem die Rückkehrer als "neue" Gesichter fungierten, wurden in Wolfsberg mit den Offensivkräften Florian Rieder und Thomas Sabitzer zwei von vier Sommer-Zugängen gesichtet. Emsig gesucht wird beim WAC noch ein Mann für die Innenverteidigung.

Manfred Schmid ortete gute Stimmung bei der Rückkehr ins Trainingsgeschehen. "Man merkt, dass wir mit einer erfolgreichen Quali-Runde in die Pause gegangen sind", merkte der WAC-Trainer an. Soweit wollen es die Lavanttaler in der kommenden Saison jedoch nicht kommen lassen. Die Meistergruppe ist das erklärte Ziel. Dazu wurden neben Rieder und Sabitzer auch leihweise Rapid-Stürmer Bernhard Zimmermann sowie der georgische Mittelfeldmann Sandro Altunashvili geholt. Altunashvili stößt am Mittwoch zur Mannschaft, Zimmermann wie auch Tai Baribo werden kommenden Montag in Wolfsberg erwartet.

Matteo Anzolin ist noch dabei, der italienische Linksaußen darf sich aber einen neuen Verein suchen. Ein Thema für die linke Außenbahn soll Lukas Ibertsberger (19) - der Sohn von Ex-WAC-Trainer Robert Ibertsberger - sein. Das Talent vom FC Liefering soll laut Berichten von Red Bull Salzburg ausgeliehen werden. Trotz der Abgänge von Matthäus Taferner, Maurice Malone und Tim Oermann ortete Schmid einen guten Konkurrenzkampf. "Man hat schon in der ersten Einheit gemerkt, dass jeder bereit ist, intensiv um seinen Platz zu kämpfen."

Augustine Boakye fehlte noch, der Ghanaer zog sich im letzten Saisonauftritt gegen Lustenau einen Syndesmosebandeinriss zu und muss noch drei Wochen pausieren. Den letzten Test vor dem Liga-Auftakt (28./29. Juli) will der WAC am 14. Juli gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien bestreiten.

Bereits Montagvormittag versammelte Peter Pacult sein Team auf der Sportanlage Viktring um sich. Mit Nikola Djoric (HNK Sibenik), Turgay Gemicibasi (Kasimpasa), Fabio Markelic (Viktoria Berlin) sowie Patrick Hasenhüttl (VfB Oldenburg) waren vier Spieler dabei, die die Austria vergangene Saison verliehen hatte. Einen Neuzugang haben die Klagenfurter noch nicht vermeldet. Stattdessen begrüßte Pacult mit Jannik Robatsch, Bego Kujrakovic und Matthias Dollinger drei Talente. Sebastian Soto (Bandscheiben-Probleme) und Nicolas Binder (Adduktoren) fehlen weiter verletzt.

"Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Denn jetzt gilt es, die Leistung zu bestätigen. Die Gruppe ist kleiner geworden, wir haben in der Breite sicher an Substanz verloren. Da kommt es auf jeden Einzelnen an, das Beste auch sich herauszuholen und für die Mannschaft einzubringen. Ich erwarte Einsatz und Bereitschaft in jedem Training", forderte Pacult. Klagenfurt hatte in der Vorsaison den Sprung in die Meistergruppe geschafft, dort verpasste man als Sechster am Ende aber ein Eingreifen ins Rennen um einen Europacup-Startplatz.

In Lustenau fiel nach kurzer Verschnaufpause - für die Austria war erst nach dem verlorenen Play-off-Finale gegen die Wiener Austria Saisonende - ebenfalls der Start in die Sommer-Vorbereitung. Der aus Altach geholte U21-Teamspieler Leo Mätzler stand bei den Lauftests ebenso am Rasen wie Raul Marte und Jan Stefanon, die in der vergangenen Saison leihweise beim FC Dornbirn gespielt hatten. Nach zahlreichen Abgängen wie Jean Hugonet, Hakim Guenouche oder Cem Türkmen wird sich im Kader der Vorarlberger aber sicher noch einiges tun.

Beim TSV Hartberg stand am Montag ebenfalls das erste Zusammenkommen am Programm. Die Oststeirer holten mit Damjan Kovacevic (AKA Vorarlberg) und Paul Komposch (Sturm Graz) zwei junge Akteure, Max Entrup (FC Marchfeld) soll im Angriff für Konkurrenzkampf sorgen. Dominik Prokop und Ruben Providence wurden davor per Kaufoption verpflichtet.