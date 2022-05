WAC-Goalie Kofler beendet nach Saisonende Karriere

WAC-Torhüter Alexander Kofler beendet mit Saisonschluss seine Profi-Karriere. Das gab der Kärntner Fußball-Bundesligist am Donnerstagnachmittag bekannt. Kofler, der in den vergangenen neun Jahren bisher 246 Spiele für die "Wölfe" bestritt und dessen Vertrag in Wolfsberg ausläuft, wird die Ausbildung zum Tormanntrainer beginnen. "Ich blicke auf emotionale und erfolgreiche Jahre in Wolfsberg zurück. Den WAC werde ich natürlich ewig im Herzen tragen", erklärte der 35-Jährige.

SN/APA/AGENTUR DIENER/PHILIPP SCHAL Schlussmann: Kofler hört auf