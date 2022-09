WAC holt mit 3:1 gegen Hartberg ersten Heimsieg der Saison

Der WAC hat in der Fußball-Bundesliga im fünften Anlauf den ersten Heimsieg der Saison geholt. Die Wolfsberger setzten sich am Samstag gegen Hartberg mit 3:1 (1:1) durch. Dario Tadic (25.) brachte die Steirer per Foul-Elfmeter voran, Tore von Tai Baribo (42.) knapp vor der Pause sowie Konstantin Kerschbaumer (59.) und Thorsten Röcher (93.) sorgten für die Wende. Der WAC ist nach dem dritten Sieg in den jüngsten vier Runden vorerst Sechster, Hartberg rangiert auf Platz zehn.

