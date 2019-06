WAC holte israelischen Teamstürmer Weissman

Fußball-Bundesligist WAC hat am Donnerstag die ablösefreie Verpflichtung des 23-jährigen Mittelstürmers Shon Weissman von Maccabi Haifa für zwei Jahre bekanntgegeben. Der vielfache Nachwuchsteamspieler Israels war zuletzt erstmals im A-Aufgebot von Andreas Herzog gestanden. Für Haifa verbuchte Weissman in der abgelaufenen Saison in 25 Ligapartien acht Tore und vier Assists.

Weissman ist nach Goalie Manuel Kuttin (Admira) der zweite Sommer-Zugang des Europa-League-Starters und wird in der kommenden Woche im Trainingslager in Bad Waltersdorf erwartet. Quelle: APA