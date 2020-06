WAC holte mit 2:0 gegen Sturm zweiten Sieg in Meistergruppe

Der Wolfsberger AC hat den vierten Tabellenrang in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga abgesichert. Die Lavanttaler holten am Mittwochabend einen 2:0-(0:0)-Heimsieg über Sturm Graz und schrieben damit nach fünf erfolglosen Versuchen wieder einen vollen Erfolg an. Torjäger Shon Weissman (60.) mit seinem 26. Saisontreffer und Christopher Wernitznig (64.) trafen nach der Pause.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Der WAC behielt gegen Sturm die Oberhand