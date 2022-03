WAC kehrt gegen LASK auf Siegerstraße zurück

Der WAC hat erstmals seit drei Runden in der Fußball-Bundesliga wieder gewinnen können. Die Kärntner besiegten am Sonntag in der 22. Runde den LASK trotz verschlafener erster Halbzeit mit 1:0 (0:0). Thorsten Röcher (52.) erzielte das einzige Tor in einer Partie mit zwei konträren Hälften.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Der zweite Jubel von Thorsten Röcher hielt an