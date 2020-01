Der Wolfsberger AC hat den Panamaer Andres Andrade bis Saisonende vom LASK ausgeliehen. Wie der Fußball-Bundesligist aus Kärnten am Donnerstag bekannt gab, gebe es auch eine Kaufoption auf den 21-Jährigen.

Andrade kam in dieser Saison in der höchsten Spielklasse bisher einmal zum Einsatz, der Linksaußen spielte in erster Linie als Kooperationsspieler bei den Juniors OÖ in der 2. Liga. Für Panama gab Andrade Mitte November sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Quelle: APA