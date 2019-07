WAC mit starkem Saisonstart an die Tabellenspitze

Gerhard Struber darf sich über einen perfekten Einstand in der Fußball-Bundesliga freuen. Der Nachfolger von Erfolgscoach Christian Ilzer führte den WAC am Samstag zu einem 3:0-Sieg bei der Admira und zumindest für 24 Stunden an die Tabellenspitze. Für die Niederösterreicher setzte sich dagegen die Serie von Enttäuschungen zum Saisonstart fort.

SN/APA/HANS PUNZ WAC für die Admira eine Nummer zu groß