WAC möchte bei Aufsteiger Tirol "nächsten Schritt setzen"

Der WAC hat am Samstag (17.00 Uhr) die Chance, Historisches zu schaffen. Sollten die Wolfsberger ihr Auswärtsspiel der 20. Runde bei Aufsteiger WSG Tirol gewinnen, hätten sie erstmals in der Club-Geschichte in der Fußball-Bundesliga zum Frühjahrsstart zwei Siege in Folge gefeiert. Das ist auch das erklärte Ziel von Neo-Coach Ferdinand Feldhofer, der nach dem 3:0 gegen Hartberg wieder jubeln will.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Der WAC kämpft um den zweiten Sieg in Folge