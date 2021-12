WAC nach 3:0-Heimsieg gegen Altach Tabellenzweiter

Weder Winterwetter noch die Gäste aus Altach haben den WAC am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bremsen können. Die Wolfsberger gewannen die mit zweieinhalb Stunden Verspätung angepfiffene Partie gegen das Tabellenschlusslicht mit 3:0 (1:0) und lösten mit dem siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen Sturm Graz auf Rang zwei ab.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Baribo leitete den Heimsieg des WAC ein